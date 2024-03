Összeütközött két gépkocsi Szekszárd térségében, a 6-os főút 140-es kilométerszelvényénél, a körforgalom előtt. A városi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyek két sávon okoznak forgalmi akadályt. A balesethez megérkeztek a társhatóságok is.

A rendelkezésre álló adatok szerint egyelőre ismeretlen körülmények között történt a baleset a 6-os főút 140-es kilométerszelvénye közelében, a Szekszárdra bevezető úton.

A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták. Kerülni a 6-os főút és 56-os főút kereszteződésében levő körforgalom felé lehet, tudtuk meg a rendőröktől.

Pénteken délután is baleset történt a 6-os főúton, akkor is két autó ütközött össze ismeretlen körülmények között. A balesetnek sérültje is volt.