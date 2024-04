Betörés miatt tett feljelentést egy dunakömlődi italmérő tulajdonosa a napokban. A helyszínre érkező rendőröknek elmondta, nyitáskor azt vette észre, hogy a hátsó bejárati ajtó üvegét valaki betörte, és elvitte a kasszában levő pénzt. A rendőrök helyszíni szemlét tartottak, adatot gyűjtöttek, melynek eredményeként rövid idő alatt látókörükbe került egy férfi, akit összefüggésbe lehetett hozni a betöréssel.

Komlósiné Kiss Anett, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta, hogy az 50 éves szentendrei férfi nem volt ismeretlen a paksi nyomozók előtt, hiszen ő tört be tavaly is ugyanebbe a kocsmába, ami miatt börtönbe került, ahonnan nemrég szabadult.

Elszámoltatása során elismerte, hogy ismét betört a vendéglátóhelyre, elvitte a pénzt, majd még az éjszaka folyamán a tíz kilométerre levő Madocsára gyalogolt. Ott egy ház udvaráról elkötött egy biciklit, de benézett az ott parkoló kocsiba is, hátha talál benne értékeket. Ezután a lopott kerékpárral egy ismerőséhez hajtott, akinél megpihent. Nem sokkal később már mentek is érte a nyomozók. A biciklit és a kocsma bevételét is lefoglalták tőle, majd lopás bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként.