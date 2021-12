Szekszárd A zavartalan működés érdekében az állami szférában alkalmazottaknál, így a kormánytisztviselőktől is elvárt a védőoltás felvétele – tájékoztatta lapunkat a Tolna Megyei Kormányhivatal. Ha azonban az állami alkalmazott rendszeresen találkozik ügyfelekkel, a védőoltást december 15-ig, egyéb esetben legkésőbb 2022. január 31-ig fel kell vennie. Mint jelezték, természetesen az állami szférában is érvényes, hogy nem várható el a védőoltás felvétele attól a dolgozótól, akinél az valamilyen betegség miatt orvosi igazolással alátámasztottan ellenjavallt. November 15-től valamennyi kormányablakban és kormányhivatali ügyfélszolgálaton mindenkinek – ügyfeleknek és ügyintézőknek is – kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni. Az intézkedés célja az emberek egészségének megóvása, a koronavírus terjedésének csökkentése – hangsúlyozták.