Várdombon, az általános iskolában is szigorúbban veszik a koronavírus-fertőzés megelőzését, bár központilag még nincs elrendelve a szigorítás. Az elmúlt napokban itt is több volt a beteg gyermek, akik felső légúti betegséggel kerültek orvoshoz. Hornyák Andrásné igazgatóhelyettes elmondta, hétfőtől kötelező a szájmaszk használata mindenkinek, így a gyermekeknek, pedagógusoknak, kisegítő személyzetnek, illetve a szülőknek is, ha belépnek az épületbe. A kézfertőtlenítés pedig az épületen belül több helyen is hozzáférhető és elvárt, tette hozzá.