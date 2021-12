Pénteken a megyeszékhely egyik élelmiszerüzletében az eper-tejszín, a vajkaramella, a rum-kakaó, a kókusz, a zselés ízű szaloncukor kilója ezerháromszázötven forint volt. A fekete-erdő ízű, háromszáztíz grammos szaloncukor ezerkilencszázötven forint. Csokimikulás négyszázhetven, de ezer forintért is lehetett kapni. Ugyanígy nagy volt a szórás a mikuláscsomagok esetében, ezer és kétezer-háromszáz forintos is akadt. Kültéri világítós díszeket, például pingvinmamát kicsinyével néhány ezer forintért szerezhetünk be. Egy másik élelmiszerüzletben csokimikulást kétszáz, de hétszáz forintért is vásárolhatunk. Ugyanitt limitált kiadású félkilós szaloncukor ötezer forint.