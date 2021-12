A balesetek számának növekedése is felhívja a figyelmet arra, hogy minden évszakváltásnál, ősszel, télen méginkább, megváltoznak a közlekedés feltételei, az út és a látási viszonyok. Az egyik leggyakoribb baleseti forma a pályaelhagyásos baleset. Például azért, mert vizes az út, ráadásul a lehullott nedves falevelek ugyanolyan csúszósak, mint a hó. Ezért is fontos elkerülni a hirtelen fékezést, a hirtelen kormánymozdulatot. Fel kell készülni az esőzés okozta vízfolyásokra is.