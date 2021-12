Tavasszal, átmenetileg a koronavírus-járvány Tolna megyei gócpontjává vált Bogyiszló. Lakosságarányosan ott történt a legtöbb megbetegedés és haláleset. Mára változott a helyzet a felnőttek és a gyermekek tekintetében is. Az iskolaigazgató, Boda Zoltán azt mondja: tudnak arról, hogy több, közeli településen kerültek karanténba gyerekek és tanárok, náluk azonban eddig ilyesmire nem volt példa. Egyelőre a maszkviselést sem tette kötelezővé – amire az intézményvezető jogosult –, mert nem tartja indokoltnak. A felsősök és alsósok külön épületszárnyban vannak, nem keverednek. Aki akar, természetesen hordhat szájmaszkot. A fertőzés kockázatát minimalizálják. Nagy gondot fordítanak a higiéniás előírások betartására, a kézfertőtlenítésre, a tantermek fertőtlenítésére. Fontos intézkedés az is, hogy a szülők, a szeptemberi tanévkezdés óta nem léphetnek be az iskolába.

Boda Zoltán bogyiszlói iskolaigazgató (Beküldött kép)