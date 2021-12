Szilveszter 1 órája

Tűzijáték kapható, de jó, ha vigyázunk vele!

Tavaly szilveszter éjjel nem történt pirotechnikai termékekkel kapcsolatos tűzeset, igaz, hivatalosan nem is lehetett tűzijátékot venni. Most lehet a kijelölt árusítóhelyeken, jellemzően nagyobb üzletek parkolóiban felállított konténerekben. Minden évben előfordul két-három nagyobb, akár többmilliós kárt okozó tűz is az országban. A leggyakrabban fenyők, tuják, szeméttárolók gyulladnak ki, de előfordul, hogy egy rakéta egy szoba ablakán berepül, és ott tüzet okoz. A durrogás miatt világgá szaladó háziállatokra is gondoljunk.

A szigorúan ellen­őrzött helyeken szakképzett árusoktól vehetünk minőségi, a hazai előírásoknak megfelelő tűzijátékokat, tájékoztatta lapunkat Köves Péter, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Fontos, hogy ne vásároljunk tűzijátékot illegális árusoktól, hiszen ezek az eszközök tüzet okozhatnak, hívta fel a figyelmet Köves Péter. Annyi tűzijátékot vegyünk, amennyit szilveszterkor elhasználunk, hiszen ezeket csak december 31-én este 6 órától január 1-jén reggel 6 óráig szabad felhasználni. Az elhasznált tűzijátékok maradványait ne dobjuk azonnal kukába. Minden évben kigyullad néhány kuka, sőt néha még a mellette parkoló autó vagy a ház is a forrón kukába dobott tűzijáték miatt. Ha tűz keletkezik, hívjuk a 112-es segélyhívó számot.

Ne feledkezzünk meg a háziállatokról sem. Ne kössük meg, hanem engedjük a házba, lakásba, és próbáljuk megnyugtatni őket, mondta Fiáth Szilvia, a Tolna Megyei Állat- és Természetvédelmi Alapítvány elnöke. A pirotechnikai eszközök durva hang- és fényhatásai a házi kedvencek számára sokkot, pánikot okozhatnak. Egy magából kifordult házi kedvenc félelmében akár támadhat, haraphat is, de a leg­gyakoribb, hogy elszökik, elkóborol.

A kiskedvencek sokkal érzékenyebbek a hangokra, ezáltal sokkal rémisztőbben élik meg a nagy zajokat. Akinek érzékeny az ebe, az ha teheti, vigye be a házba, vagy olyan biztonságos helyre zárja be, ahol minél kevésbé hallja a zajt, és nem tudja megsebezni magát. A rádiót is érdemes bekapcsolni, hogy az is elnyomja a kintről érkező hangokat.

Ha megtörtént a baj, és megszökött a házi kedvenc, érdemes megkeresni egy üzenetben a Szekszárdi Kutyamenhely munkatársait. A chippel ellátott állatokat Fiáth Szilviáék visszajuttatják a gazdikhoz, ha nincs chip az állatban, érdemes leírással, fotóval, telefonszámmal megkeresni őket.

