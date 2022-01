– Hívhatjuk vlogolásnak, amit csinál?

– Ezt semmiképp nem nevezném vlogolásnak. Nem videoblogot készítek, azaz nem történeteket mesélek el, bár tény, hogy vannak tematikus vlogok, mégis úgy gondolom, történelem-latin szakos tanárként videókat készítek a tananyagról kertelés nélkül, főleg a tanulóimnak.



– Honnan jött az ötlete annak, hogy videókat készítsen?

– Nem mondhatom, hogy terveztem már a pandémia kitörése előtt, hogy ezt fogom csinálni, de felmerült már bennem, a gondolati csíra már ott volt. Valóban akkor fogtam hozzá először, amikor a miniszterelnök úr bejelentette az első hullámban, hogy a következő hétfőtől átállunk online oktatásra, amire – lássuk be – egyáltalán nem voltunk felkészülve. Sem mi tanárok, sem a diákok. Nemcsak szimplán felkészületlenül ért minket ez a dolog, de a technikai háttér sem volt biztosítva.



Sok diákom nem volt olyan anyagi helyzetben, hogy meg tudja oldani az online térben történő tanulást. Volt, akinek már eleve az is problémát okozott, hogy otthon tanuljon egyáltalán. Volt olyan tanuló, akinek a testvéreire kellett vigyázni, de olyan is, aki egyszobás lakásban lakott a családjával. Sajnos vannak nagyon sanyarú sorsok. Úgy gondoltam, a videókkal tudok a legtöbbet segíteni nekik, hiszen ezeket bármikor, bárhonnan elérhették és elérhetik.



– A közönsége viszont nemcsak diákokból áll, hiszen a megosztott tartalmak hozzászólásaiból kiderül, hogy az idősebb generáció is figyelemmel kíséri a munkáját. Sokszor keresik meg egy-egy témával kapcsolatban?

– Nem csak ők, sőt nagyon sokan nézik a videóimat idősebbek is, akik szívesen emlékeznek vissza, mélyítik el az ismereteiket egy-egy témával kapcsolatban, vagy csak egyszerűen érdekli őket. Nagyképűség lenne azt mondani, hogy jobb, mint egy átlag tévéadás, de tematikusabb és iskolaszagúbb. Ennek következtében – mivel sok esetben elég szájbarágós, illetve nem annyira szenzációhajhász – fogyaszthatóbbnak gondolom. Kaptam visszajelzést kollégától, volt diákomtól is, hogy levetítették az órámat egy egyetemi előadás alkalmával. Jó érzéssel tölt el, hogy ilyen sokakat megmozgat és érdekelnek a videóim.







– Lehet tudni pontosan, hogy hányan követik a videómegosztón?

– Közel kettőezer-ötszáz feliratkozóm van, a legtöbbször megnézett videóm az államalapításról szól, ezt több mint ötezren látták eddig, összesen pedig 160 ezernél több megtekintéssel büszkélkedhetek, ami egy populáris témánál nem lenne nagy eredmény, de tananyag kapcsán mindenképpen annak érzem.



Őszintén szólva engem nem ezek a számok nyűgöznek le, hanem az a tény, hogy több mint harmincezer azoknak az óráknak a száma, amennyit összesen nézték az általam feltöltött videókat. Ha veszünk egy harmincfős osztályt, az azt jelenti, hogy ez a mennyiség felér ezerötszáz-ezerhatszáz leadott tanórával. Ez pedig egyrészt büszkeséggel tölt el, másrészt pedig elképesztőnek tartom, hogy ennyi embert érdekelnek.



– Az online oktatásnak már jó ideje vége, de még mindig készít videókat. Mi a célja, meddig készíti ezeket?

– Nos, eddig körülbelül a középiskolás történelem másfél évnyi anyagát dolgoztam fel. Nagyon sok időt emészt fel egy-egy videó elkészítése. Előkészületekkel együtt körülbelül hat-nyolc, néha tíz óráról is beszélhetünk. Eleinte gondolkoztam is rajta, hogy érdemes-e ebbe ennyi energiát befektetni, viszont egyrészt nagyon jólesnek a visszajelzések, mert úgy látom, hogy van rá igény, másrészt egyszer kell csak megcsinálni, és gyakorlatilag utána mindig megtalálja, akinek erre szüksége lehet. A célom pedig az, hogy a maradék két és fél év anyagát is feldolgozzam még, ami vissza van a középiskolás tananyagból.



A középiskolás tananyagtól nem nagyon lehet eltérni

A történelem szeretete családi örökség Töttős Gábor családjában. – Történelemtanárnak születtem, ami Hobót idézve „Sorsnak pocsék, de célnak szép!”. A YouTube-csatornám szlogenje (nem) középiskolás fokon. Sokat gondolkoztam ezen, de József Attilát idézve „Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani”, de végül mégis középiskolás fokon teszem, ezért húztam ki a nemet.



Természetesen mindig elmondom, hogy az anyag az érettségikövetelménynek és a középiskolás tananyagnak felel meg, amitől eltérni nem tudok. Persze van, hogy én is megjegyzést teszek, ha akkora eltérést tapasztalok, de a fő csapásvonalat muszáj követni, hiszen tanár vagyok. Vicces és érdekes dolgokat, amennyire a téma engedi, szeretek beletenni a videókba, ez egy kicsit megtöri a száraz anyagot. Ugyan nem olyan mértékben tudok megosztani történeteket, mint az óráimon, de ennyi, úgy gondolom, hogy még megengedhető.



Töttős Gábor azt mondja, történelemtanárnak született. Videóit nem csak a diákok nézik, sokan mások is érdeklődnek irántuk

Fotó: Makovics Kornél