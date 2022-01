– Hasi fájdalommal jelentkezett a fiatal férfi. Kérdezgetem a tüneteket és a kórelőzményt. Volt már epés panasza? Ismert az epehólyag-kövesség? „Igen, de az epekő egyszer már kijött a vizelettel.” Az lehetett valami! Talán inkább vesekő lehetett, ami a vizelettel távozott? „Ezt a kettőt mindig összekeverem, kő, kő.” Jót nevettem magamban, legalább akkora a kettő között a különbség, mint a vakbél- és a végbélkivétel között.



- Folyamatosan fertőtlenítünk és szellőztetünk, de így sem érzem megnyugtatónak a helyzetet. Ideért hozzánk az omikron. A felső légutakat támadja, de akik elkapják, elmondják, hogy ennyire még soha sem fájt a torkuk. Volt, akinek negatív lett a gyorstesztje, de másnap a PCR már igazolta a fertőzést. Az oltatlanok tünetei súlyosabbak, jelentős fájdalomról panaszkodnak. Az oltott omikronosok megtalálása szép feladat, mert nagyon enyhék és jellegtelenek a tünetek. Hozzánk is ideért az ötödik hullám. Nyilvánvaló, hogy felszálló ágon vagyunk. Ami nem csoda, most jött meg az eredménye a decemberi együtt töltött időnek. A háromszor oltott gazd­asszony náthásan főzte a töltött káposztát a disznóvágás napján. A zsebkendőhasználaton kívül más panasza nem volt. Sokéves rutinnal a kezében, kóstolás nélkül főzött.



Sikeres volt a múlt heti oltási akció, mert két nap alatt 155 oltás beadásával a védekezésben nagyot léptünk előre. A megerősítő oltáson megjelentek motivációját fürkészve a következőre jutottam.



Sokan azért jöttek el az oltási akciónapra, mert kényelmesnek tartották a helyben, várakozás nélkül történő vakcinafelvételt. A szúrás kellemetlenségeit sokan inkább elkerülik, mint hogy érte útra keljenek. A kényelem nagy úr. Az elképzelés jó, hogyha közelebb visszük az oltást az oltakozóhoz, akkor könnyebben egymásra találnak. De a térbeliség mellett az időben is gondolkodni kell. Az ebben levő spontaneitás nálunk visszaütött. Nemcsak a munkába indulnak egy időben a dolgozók, hanem vásárolni és oltakozni is egyszerre mennek.



Több mint egy esztendeje élünk együtt a koronavírussal, sokan megszokták a fenyegetettséget, a többséget már nem hozza lázba a kórokozó felbukkanása. Mindenki nélküle szeretne élni, de már belefásult, belefáradt a védekezésbe és az oltások körüli felhajtásba. Egy éve ilyenkor még sokan csak vágyták és várták a vakcinát. Sokaknak csalódást okozott, hogy nem örökös a hatása. Ezen a csalódottságon próbálnak átlendíteni az akcióhetek. Közel visszük az oltóanyagot a lakossághoz, akkor a kényelmet sem kell feladni, sőt, nem talál mentséget az, aki halogatja a dolgot.



A péntek délután kettőtől négyig tartó oltásra nyolcvanöten tódultak a rendelőbe. Többen fél órával korábban érkeztek, és mindenki úgy tervezte, hogy sötétedés előtt hazaér. Hát, az elsőkörös oltások idején sem oltottunk naponta ötvennél többet.



Természetesen belátom, hogy elszámítottam magam. Azt gondoltam, hogy kisebb lesz az érdeklődés, és hogy szombaton jönnek többen. Csak ez utóbbi napra kértem védőnői segítséget az adminisztrációhoz, péntekre nem. Könnyű volt belátni, hogy az időpont-egyeztetés hiánya vezetett a rendszerhibához. Pénteken idős, mozgásukban nehezített embereket hoztak el a családtagok. A rámpa kihasználtsága csúcsra volt járatva. Két mankóval és két bottal is érkeztek hozzánk. Nagyterhes kismama jött harmadik oltásra és nagyobb gyerekekkel érkeztek anyukák. Kapkodva folyt a munka, feszült volt mindenki, ezért némi szóváltás is kerekedett.



A többség Pfizert kért és kapott, de népszerű volt a Moderna is. Egy Janssen fogyott, négyet pedig leselejteztem. Szombaton a nyolcórás oltási idősávban hetvenen voltak, nyitott ajtóval vártunk a páciensekre. Nyugisan folyt az oltás, néhány biztató és kedves szó is belefért az időnkbe.

A vírus után

A poszt-Covid-tünetek az oltottakat is érinthetik. Több kétszer oltott páciensemnél az enyhe, tünetszegény betegség lefolyása után tartós fáradékonyság és csökkent fizikai terhelhetőség maradt vissza. Jellemző az alvászavar, éjjeli izzadás, szapora szívverésérzés. Hónapokkal a vírus kimutatása után kicsi fizikai terhelésre nagy szívfrekvencia-növekedés alakult ki. Nehezen viselik a „gyengeséget”, a korlátokat. A betegség lefolyása olyan volt, mint egy sima légúti fertőzés, de ami utána jött, azt nem kívánják senkinek. Döbbenettel tapasztaltam, hogy olyan páciensem is akad, aki ráérzett a post-Covid-táppénz ízére. Mosolyogva adta elő a színes tüneteket és hétről hétre táppénzt kért. És van ennél is lejjebb. Egy oltást ellenző betegemnek harmadszor lett pozitív a tesztje. Tavasszal a PCR volt pozitív, szeptemberben és most a gyorstesztje lett kétcsíkos. Kacagva fogadta a hírt, láthatóan élvezte a helyzetet. Mindig hosszabb táppénzt kért, hogy teljesen felépüljön.