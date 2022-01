Szakképzettsége is sokféle. Jogot végzett Szegeden, számítástechnikai szoftverüzemeltető, rendészeti szervező, és rendelkezik a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiber-bűnözés elleni főosztályának szakképesítésével is. Angol középfokú állami nyelvvizsgával, B és C kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik, az E kategória megszerzése folyamatban van. Fegyvertartási, lövészetvezetői, lőszerszerelési engedéllyel szintén bír, és sportlövészetből bírói képesítéssel.