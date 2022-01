– Kiemelt szerepe van Önnek is a Paks II. beruházásban: Moszkvában, Budapesten is tárgyalt többször az orosz féllel, állami vezetőkkel, a Roszatom vezetőivel. Az új blokkok helyszínén azonban még nem járt. Mit tapasztalt ott?

– Fontos, mindenek felett álló cél, hogy az évtized végére a két új paksi blokk működjön. Azért is, mert az elmúlt néhány hónap világosan mutatta, hogy – bár korábban soha nem gondoltuk volna – Európában is kialakulhat energiaellátási válság a 21. században. Emlékezzünk a tavalyi esztendő második felében a nagy pánikra! Igaz, mi, magyarok ezt egy kicsit kényelmesebb helyzetből nézhettük, mint a nyugat-európaiak, köszönhetően a hosszú távú földgázvásárlási megállapodásnak Oroszországgal és a Paksi Atomerőműnek, amely a hazai villamosenergia-termelés 49 százalékát biztosítja. Ez olyan alap, amire nyugodtan rá lehet állni, amikor az energiaellátás biztonságáról beszélünk. Az elmúlt fél év megmutatta, hogy a következő időszakban nemcsak az lesz a kérdés, mennyiért lehet energiát vásárolni, hanem az, egyáltalán lehet-e. A Németországban bezáró nukleáris erőművek és a közép-európai szénerőművek kivezetésének kötelezettsége jogosan veti fel a kérdést: lesz-e elég energia a térségben? Ahhoz, hogy legyen, elő kell állítani, ráadásul úgy, hogy az a klíma- és környezetvédelmi céloknak is megfeleljen. Olcsón, biztonságosan és zöldmódon nagy mennyiségben energiát előállítani pedig nukleáris technológiával lehetséges. Ezért fontos, hogy a paksi ötös és hatos blokk az évtized végére működőképes legyen. Ha ezek 2400 megawatt teljesítményét hozzáadjuk a mostani, körülbelül 2000 megawattos kapacitáshoz, illetve kiegészítjük a megvalósult és tervezett napenergia-beruházásokkal, akkor Magyarország önellátó lehet villamos energiából. Minden hónap, hét, óra, amit nyerünk a megvalósítással, az Magyarország energiaellátásának biztonságát szolgálja, ezért minden tárgyaláson noszogatom az oroszokat is, mielőbb készítsék el és adják be az engedélykérelmeket, majd minél nagyobb kapacitást helyezzenek ide az építkezésre.