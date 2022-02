– Sajnos a kézi munkához kevés a hozzáértő szakember, és ők is az idősebb korosztályhoz tartoznak – mondta a gazda. Az új telepítésű szőlőknél lehetne géppel is metszeni, de a megyében erre még alig akad példa, így tehát marad a kézi munka. A szőlő most még nyugalmi állapotban van, a vesszőkben a nedvkeringés nem indult be. Ugyanakkor a nagyobb területen gazdálkodó szőlősgazdák jól tudják, hogy nem késlekedhetnek, mert a vegetáció márciusra várható beindulásáig valamennyi tőke metszésével végezniük kell.