Süli János, a Paksi Atomerőmű a Paksi Atomerőmű fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője az ünnepélyes átadón kiemelte, az elmúlt időszak fejlesztéseinek egyik leglényegesebb részét jelentik a Magyar Falu programban is a kormány családpolitikáját érintő változások. - Amiről négy éve beszéltünk, hogy olyan feltételeket teremtünk, amelyek segítségével a kistelepülésekre, kisvárosokba is megpróbáljuk a fiatalokat visszacsalogatni – így például minibölcsődék építésével –, az most megvalósult. Folyamatosan újulnak meg a környékbeli utak, és ezeken a kistelepüléseken jóval olcsóbbak a telekárak, mint a városokban. Emellett az új gyermekintézmények, az egészségügyi-, kulturális-, sport lehetőségek miatt is érdemes a fiataloknak úgy dönteniük, hogy akár itt kezdik el az életüket – mondta.