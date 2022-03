Tegnap láttam egy gazdi fotóját, aki három hete még kutyakiállításon járt szép agaraival, most pedig egy nyirkos pincében húzza meg magát. Nem tud elmenekülni csak a kutyái nélkül, de nem viszi rá a lélek, hogy magára hagyja szeretett állatait. Olvastam egy szálláskereső posztot is, melyben egy pár tizenegy olasz agarával keres befogadót egy éjszakára. Akik tehetik, magukkal viszik szeretett társállataikat. A háború okozta negatívumok ugyanúgy sújtják az állatokat is. Az extrém hang-, fény- és más hatások őket is traumatizálják.