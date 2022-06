Kürtösi Krisztián bátaszéki plébános elmondta, a kegyhely felújítása óta minden évben szigorúan kötött zarándoknaptárt készítenek az év közbeni búcsúk megtervezésére.

– Minden évben Jézus Szentséges Szívének ünnepéhez kötődően tartjuk meg az idősek és a betegek zarándoklatát. A híveket az ország minden részéről szeretettel várjuk, idén főként a környező településekről, valamint Baranya és Bács-Kiskun megyékből érkeztek zarándokok, de Szegedről is jöttek. Ez az ünnep a kis búcsúk közé tartozik, inkább a helyi közösségek látogatják meg Bátát ilyenkor. Most körülbelül kétszázan jöttek el, de mi ennek is nagyon örültünk.