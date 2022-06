A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság magazinja legújabb számában, a 19. oldalon az alkotói pályázat országos fordulójáról „Legkreatívabb óvoda 2022” címmel hazatérő szekszárdi Wunderland Óvodáról is lehet olvasni. Az ovis kisgyerekek hatvanhat szabadkézi rajzot készítettek, és ezzel idén is ők voltak a leg­kreatívabb óvoda az országban. A gyerekek és a pedagógusok legnagyobb örömére egy pénteki napon a megyeszékhely hivatásos tűzoltói látogattak el az intézménybe, ahol a népszerű habparti is helyet kapott a programok között.