A Tolna Megyei SZC (Centrum) azoknak is lehetőséget biztosít a szakmaszerzésre, akik most érettségiznek, de a vizsgák után nem, vagy nem egyből a felsőoktatásban folytatnák tanulmányaikat. Azokat is várja a Centrum, akik érettségivel rendelkeznek, van szakmájuk, de egy másikat is szeretnének elsajátítani. A Centrumhoz a megye hat városában nyolc iskola tartozik, melyekben az érdeklődők könnyen megtalálhatják a számításaikat, hiszen érettségire épülő technikumi képzések széles köréből választhatnak-, valamint szakképző iskolai oktatásra is jelentkezhetnek. Összesen közel 20 ágazat és mintegy 40 szakmai kimenet szerepel iskoláink kínálatában.

A technikumi és szakképző iskolai képzés előnye, hogy a jelentkező fiatalok két év alatt piacképes szakmát szerezhetnek, amellyel később megtalálhatják boldogulásukat, egzisztenciát teremthetnek. Díjmentesen tanulhatnak, hiszen a megújult szakképzési rendszerben az első két szakma és az első szakképesítés megszerzése ingyenes. A diákok tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányaik idején először ösztöndíjat, majd a duális rendszerbe átlépve, szakképzési munkaszerződést kötve szakképzési munkabért kapnak. Utóbbi havi összege jelenleg legalább százezer forint. Tanulmányaik végén az érintettek egyszeri pályakezdési juttatásban részesülhetnek, a vizsgáik eredményétől függően ez az összeg akár a háromszázezer forintot is meghaladhatja. Ha később felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni, az adott szakiránynak megfelelő technikumi képesítés birtokában jobb eséllyel indulhatnak a felvételin, hiszen szakmai vizsgájuk emelt szintű érettséginek felel meg, többletpontot ér, ha abból a szakmai vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak.

A 2022/2023-as tanévre meghirdetett kínálatunk megtalálható a www.tmszc.hu honlapon és iskoláink weboldalain is. A szakma kiválasztásában segítséget jelenthet a „Tájékoztató füzet az alapszakmákról” című kiadvány, amely a www.szakkepzes.ikk.hu oldalon érhető el. Ha mindez megvan, csak fel kell venni a kapcsolatot a választott szakképző intézménnyel, ahol kollégáink tájékoztatást adnak arról, hogyan zajlik a jelentkezés és a felvétel.

Nézd meg tájékoztatónkat!