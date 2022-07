– Mutálódás közben a vírus fertőzőképessége fokozódott, sőt új probléma jelent meg, a betegség kiállása nem hoz létre védettséget, mondta dr. Kovács Klára bátaszéki háziorvos.

Egy jó hírre kettő rossz jut. Nem szelídült meg, hanem lopakodik a vírus. Nem fog ki rajta az időjárási szélsőségként értékelhető tikkasztó hőség, és ha valakiben egyszer szaporodni kezd, akkor terjed, mint a futótűz. Látszólag jól állunk, nincsenek súlyos betegek, nincsenek fuldoklók, nincsenek halottak, pedig a diagnosztizált betegek száma csak a jéghegy csúcsa. Két, három hónapja fellélegeztünk a járvány szorításából, bár tudni lehetett, hogy nincs vége.

– A múlt héten két gócpontot azonosítottam a környezetemben. Egyik szomszédunk a fővárosból tért haza koronával ékesítve a buszos kirándulók egyikeként. Valamint a hétvégi lakodalom főszereplői és a vendégeik, néhány nap lappangási idő után, hét napig pihenték a dínomdánom alatt összeszedett fertőzést. Úgy tűnik, hogy az omikron jelenlegi típusa rövidebb ideig lappang, 2-3 nappal a kontaktus után megjelentek a tünetek.

Lakodalomban járt panaszmentes vendég kérte a tesztelést, mert egy autóban utazik a munkatársaival, és őket nem szeretné megfertőzni. Semmi panasza sem volt, de a tesztje pozitív lett. Rendelőhöz közel lakó omikronost naponta megteszteltem, mert kíváncsi voltam arra, hogy mennyi ideig mutatható ki a vírus egy oltott, enyhe lefolyású betegből. A hatodik napig volt pozitív az orrgarat minta, egyre halványabb volt a csík, majd a hetedik napon már nem tudtam kimutatni a vírus jelenlétét. Ez is igazolta a hétnapos karantén indokoltságát.

A héten megugrott a megbetegedések száma. Cselesen adják elő a páciensek a panaszaikat. Előre leszögezik, hogy csak megizzadtak, és a vizes ruha a klímás helyiségben megszáradt a hátukon. Többeknek a nyakát érte a légmozgás, mert a klíma alatt ültek, ezért a torkuk is kapar, és berekedtek. A rekedtség típusos jel és sokszor ez az első tünet, amit „a hideget ittam” magyarázat követ. A jól hangzó történetek előadói rendre pozitív tesztet produkálnak. Először csodálkoznak az eredményen, majd hitetlenkednek. A „Borzongás, láz?” kérdésre az oltottak többsége így válaszol: ”most, hogy mondja, mintha tegnap este fáztam volna, pedig igen meleg volt.” „Köhögés?" „Egy napig ingerelte valami a hörgőm, most mintha hurutom volna, felszakad. Nem jelentős a köhögés. Fáradtabb vagyok a szokottnál, de betudtam a melegnek.” Így fest most egy típusos eset az oltottakon. Oltatlanok és a kétszer oltottak belázasodnak 2-3 napra, de a többség gyorsan gyógyul.

Két oltatlan páciensem került kórházba tüdőgyulladás miatt, de a kórházi kezelés a társbetegségek romlása miatt vált szükségessé. Nem volt tragikus covidos eset a környezetemben, ezért jól élem meg a történteket. Terjed a vírus, az biztos. Az eddigi védőoltások nem védenek bennünket az omikrontól, szóval elkapjuk, ha mechanikusan nem védekezünk. Nagy esetszámnál számítani lehet áldozatokra, és még a vírus további mutálódását is kockáztatjuk.

Közvetett módon hoz létre egészségi állapot romlást az omikron. Idős emberek a gyengeségtől eleshetnek és már ott a combnyaktörés, annak minden következményével. Sajnos mindig vannak kemoterápiára járó és műtött betegek, ők rosszul viselik még az enyhe fertőzést is. Koronavírus fertőzés miatt újra elmaradt néhány tervezett műtét a praxisban, szóval azért tud kellemetlenkedni az omikron is. Egyébként már elkészült a variáns elleni oltóanyag, a hírével tele van a szakmai irodalom.

Naponta többen telefonálnak, hogy táppénzt kérnek, mert lázuk van és köhögnek. Hívom őket vizsgálatra és tesztre. Többen visszautasították mind a kettőt. „ Amikor nagyon beteg voltam a második és a harmadik hullámban, akkor nem jöhettem orvoshoz, most amikor enyhe koronás vagyok, akkor nem megyek a rendelőbe. Nem tartom észszerűnek." Ez részben igaz, ezért nem vitatkozom azzal, aki saját magát diagnosztizálta. Az öntesztelések időszakát éljük. Elmondja, hogy pozitív a tesztje, de én csak a saját magam által elvégzett tesztet írhatom a felhőbe. Sajátos helyzet, a páciensektől egyre magasabb szintű digitális együttműködést várunk el, elektronikus felületet használhatnak konzultációra a vérnyomásról, a cukorról, az oxigén szintről, ugyanakkor az otthon készült gyorsteszt eredményt nem tarthatom valósnak. Ezen még finomítani kell, de egyszerre nem megy minden.

Általánosságban elmondható, hogy az elkülönítésre vonatkozó szabályokat az öntesztelők értik, és jórészt betarják. Az omikron alatt változóan viszonyulnak a koronások a betegséghez. Van aki három oltás után sír a tesztjét látva. Ő az, aki szorong a rosszemlékű első négy hullámban szerzett tapasztalatai miatt. És van, aki nevetve megy ki az ajtón, és azt mondja, én már háromszor elkaptam, eddig is kibírtam. A többség ideges arccal veszi tudomásul a tesztcsík megjelenését, az omikron hullámban csak a bokros teendők miatt bosszankodnak, a betegségre fecsérelt időt sajnálják leginkább. Lemondjam a jövő heti szállást? Le ám. A pozitív teszt napján egy hét múlva éjfélkor jár le a fogság.

Gyenge pontját vette célba

Mindig vannak különös esetek, ahol a betegség nem ismeri a tankönyvet, avagy a szabályt. Fiatal oltatlan lány életében másodszor szédül. Forgó jellegű szédülése van, hány. Ismeri a betegségét, fül kő okozza a jóindulatú szédülést. Csinálgattam a szokásos manővereket, hogy elmozduljon a kő, de nem volt eredménye. Akkor marad a sürgősségi, ilyen állapotban, nem küldhetem haza. Asszisztens meghívta a mentőt. Szállítás előtt csináltam egy tesztet, hogy ezzel is csökkentsem a mentősök munkáját és pozitív lett. Nem gondoltam, hogy covidos. A típusos eset volt. Akkor még náluk nyugalom volt, heti egy, két fertőzöttel találkoztam. A covid egyetlen tünete a szemtekerezgés volt. Magától, otthonában gyógyult. A gyenge pontját vette célba a vírus.

A nyárra azt kívánom mindannyiunknak, hogy a covidosok felelősségteljesen viselkedjenek, mert csak így lesz szép a nyarunk!