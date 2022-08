– Mayer Mihály korábbi megyés püspök atya áldotta meg a templomban az új kenyeret egy gyönyörű mise keretében, amelyen a kakasdi németek és székelyek népviseletbe öltözve vettek részt – tájékoztatta portálunkat Schellné Simcsik Orsolya polgármester.

A misén a testvértelepülések vezetői és fogadó családjaik is részt vettek.

– Az államalapítás a magyarság történelmének egyik legfontosabb eseménye, mely a fennmaradásunkat is garantálta. Szent István próbált függetlenségre törekedni, és igyekezett kialakítani egy erős keresztény államot. A népünk sok krízist megélt a történelem folyamán, de mindig sikerült a romokból újjá építeni magunkat, amivel Szent István örökségét éltetjük tovább. Azzal, hogy ma a testvértelepüléseink képviselői is velünk ünnepelhettek a nemzeti összetartozást is erősíthettük – mondta el a polgármester ünnepi beszédében.

A falunapon kakasfőző verseny, kulturális műsorok és koncertek várták az érdeklődőket.

– Sajnos az időjárási körülmények miatt kénytelenek voltunk a délutáni programokat a faluházba hozni. Itt elsőként a Kakasidak kicsit másképp keretében helyi fellépők mutatkozhattak be teljesen új műfajban, illetve stílusban. Fellépett Márió, a Bsw zenekar, a Neonverebek, majd a napot diszkóval zártuk – tájékoztatott a polgármester.