– Reggel a programsorozat a főzőversennyel kezdődött, amelyen tizenkét csapat indult összesen – tájékoztatott Kelemen Ferenc, a település polgármestere. Hozzátette: minden csapatnak három kilogramm sertéscombot biztosítottak a főzéshez, amiből készültek bográcsos ételek, de sültek is. A délelőtt folyamán kicsit borongós, csepergős volt az időjárás, de ez sem tudta a kedvüket szegni. Délutánra csodaszépen kisütött a nap, és az autók számából ítélve már látszott, hogy több ezren érkeztek a rendezvényre.

Délelőtt Izmény vegyes futballcsapata mérkőzött meg a Nemcsák Károly vezette Magyar Színészválogatottal, hat–háromra nyertek a helyiek.

A délutáni kulturális program során fellépett az Izményi Székely Népi Együttes Kisbekecs csoportja, a Mucsfai Dalkör, a New Generation tánccsoport, a Mázai Bányász Fúvószenekar és a Glück Auf Nagymányoki Német Hagyományőrző tánccsoport. Bakó Levente székely népmeséket, Fazekas Lázár székely anekdotákat adott elő. A fittebb közönségre is gondoltak, Zumba Viki is bemutatta a különleges táncos-sportos mozgásformát, a zumbát.

Az idei évben 210 méteres járdaszakaszt újítottak fel.

Tengeri Attila interaktív gyerekműsorral készült a kisebbeknek, de körhinta, bungee jumping, légvár, arcfestés, tombola, valamint a Csupa-Csoda Vándor játszótér különleges játékai is színesítették az eseményt. A nap sztárvendége Szandi volt, akinek nagy sikerű koncertje után fellépett a Band of StreetS, majd a tűzijáték után a Forte zenekar közreműködésével megkezdődött a hajnalig tartó bál.

A község játszóterére is új játékok kerültek ötmillió forintból.

Forrás: Denes Martonfai

Az egész napos rendezvényt az önkormányzat költségvetéséből, az Együtt Izményért Egyesület és vállalkozók támogatásából fedezték.

Az utóbbi két évben rengeteg fejlesztést végzett az önkormányzat a településen, ezekről is beszámolt Kelemen Ferenc.

A Leader pályázatnak köszönhetően felújították a falu tájházát közel négymillió forint támogatással, valamint több mint egymillió forint önerőből. Több járdaszakaszt felújítottak, illetve térkővel burkoltak le, amire közel ötmillió forintot nyert a település a Magyar Falu Program keretében. A járdaszakaszokat a Fő utcában újították fel. Az óvoda udvara is teljesen megújulhatott a Magyar Falu Programnak köszönhetően, új játékok kerültek az udvarra, öt darab fűtő-hűtő légkondicionálót szereltek be a csoportszobákba, valamint a tetőre napelemeket telepítettek, és az épület homlokzatát is felújították a több mint harminchárommillió forintból.

Aszfaltozták a temetőjárdát, a parkolót, így könnyebb megközelíteni

Topos pályázat keretében több mint száztízmillió forintból négyszáz méteres szakaszon tisztítottak, béleltek, valamint szűrőberendezéssel láttak el egy árokrészt.

Az összeállítás megjelenését támogatta Izmény Község Önkormányzata. A cikket Farkas Eszter újságíró írta. Fotók: Mártonfai Dénes és Kiss Albert