Elindultak a leárazások a butikokban és a nagy multik üzleteiben is. Az országszerte több bolttal rendelkező nagy cégek árképzését központilag határozzák meg, ezért a kisebb üzletekben érdeklődtünk a nyári árleszállításokról. Az egyik kis ruhaüzlet tulajdonosa elmondta, tavaly is ugyanakkor kezdték el az akciókat, mint idén, így sem az infláció, sem a hirtelen bekövetkezett energiaár emelkedések nem befolyásolták az árengedményeket.

– Gyakorlatilag ugyanakkor kezdtük el a nyári kiárusítást, mint tavaly. Azonban sajnos azt kell mondanom, hogy a covid óta nem javul a helyzet. Három évvel ezelőtt kétszáz százalékkal volt jobb a forgalmunk, most alig-alig van vásárlónk. Talán az augusztus még az iskolakezdés, vagy a felsőfokú tanulmányok megkezdése miatt hozhat a tinédzserek és a fiatal felnőttek részéről némi plusz bevételt, de már nem számítunk nagy meglepetésekre. Inkább felkészülünk a legrosszabbra, úgy nem érhet csalódás – mondta az üzlet tulajdonosa.

A ruhák egy részére húsztól ötven százalékig terjed a kedvezmény mértéke, de ha nem akciós ruhát vennénk, akkor a második választott ruhára már jár az ötven százalékos kedvezmény. Egy másik kis butik alkalmazottja elmondta, a nyári alkalmi ruhák még csak-csak fogyogatnak az esküvők miatt, de a hétköznapi csinosabb viseletek már alig mozdulnak. Ő is megerősítette, hogy a koronavírus óta nem tért magához a piac, az emberek egyszerűen átformálták az öltözködési szokásaikat.

– Hamarosan indul az iskola, a szülők a beiskolázásra és a legfontosabb tanszerek, tankönyvek beszerzésére fókuszálnak, illetve az alap ruhaneműkre, lábbelikre. Most sokkal inkább a funkció, semmint a divat határozza meg, hogy mit vásárolnak. A szeptember bizonyára még rosszabb lesz, mert akkor már megérkeznek az első csekkek, amelyeken magasabb összeg szerepel majd. Sokan már erre spórolnak. Hónap elején szokott lenni még egy kis fellendülés, amikor megérkezik a fizetés, talán most vesznek majd valami akciós árut, de sajnos elég borúlátóak vagyunk. Fontosabb lesz ételt tenni az asztalra és kifizetni a csekkeket, a ruha lesz az utolsó, amit megvesznek majd – mondta az alkalmazottja.

Tény és való, mióta 2020-ban bezárták az üzleteket és az emberek egyik napról a másikra otthonukba szorultak, elsőbbséget élveztek a kényelmes otthoni ruhaneműk. Azóta nehezen éled a divatipar. Sok olvasónk mondta, közel sem vásárol annyi ruhát és divatos kiegészítőt, mint korábban. Rájöttek, hogy elég egy jó praktikus táska is például, amit lehet variálni és akár hátizsákként, akár válltáskaként hordani.

Így egy áráért két funkciót is ellát a divatos kiegészítő. Nem mellesleg otthon is kevesebb helyet foglal egy praktikusabban összeállított, kisebb ruhatár. Előtérbe került a célzott vásárlás, egy-egy eseményre is inkább úgy választanak már alkalmi ruhát, hogy az a későbbiek folyamán is viselhető legyen egy céges összejövetelen, vagy akár hétköznap is.