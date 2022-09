A busztársaság új applikációja megkönnyíti az utazástervezést, rajta keresztül ugyanis valós időben nyomon követhető mindegyik érkező járat. A TraffiPaks névre hallgató alkalmazás használói elfelejthetik a menetrend böngészését, az indulási és menetidők számolgatását, tíz-tizenöt másodperces frissítési közökkel élőben figyelhetik a járműveket.

A tájékoztatás szerint az Android és iOS rendszerekre egyaránt elérhető TraffiPaks egyszerű, felhasználóbarát és áttekinthető felületen kínál minden adatot. A kereshető menetrend alapján akár hetekre előre megtervezhető az utazás, akár háztól házig. Aktuális GPS koordináták alapján a térkép tetszőleges pontjára, vagy megadott címre is készíthető terv.

Szabó Péter polgármester a TelePaksnak elmondta, szerinte jó ötlet a fejlesztés, az új alkalmazással még tovább korszerűsödött a helyi tömegközlekedés. A folyamatos nyomon követés miatt az utasokat sem érheti meglepetés, ha ugyanis késés alakul ki, vagy torlódás miatt nem érkezik időben a busz, akkor ezt az appon keresztül nyomon tudják követni.

A program első indításakor egy rövid súgó mutatja be az applikáció használatának legfontosabb jellemzőit. A második lapon az aktuális térképnézetnek megfelelő terület közelében áthaladó vonalak listáját mutatja meg a program. Az egyes vonalakra koppintva rajzot készít a szoftver irányonként, az irány kiválasztásával pedig a megállólista is megtekinthető. Az alkalmazással és a telepítésével kapcsolatban további részletek is elérhetők a paksbusz.hu oldalon.