A Magyar Posta 2017-ben, a 150 éves jubileumi programsorozat egyik elemeként alapította a Postás Példakép Díjat, mely azóta töretlen népszerűségnek örvend. Az elismerés célja, hogy megtalálják és bemutassák azokat a postás dolgozókat, akik szakmai teljesítményükkel és hozzáállásukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, az ügyfelek bizalmát élvezik, és kollégáik körében is elismertek.

Idén ismét rengeteg jelölés érkezett, mi ismét bizonyítja, hogy a postások szerepe különleges a társadalomban. A szavazás már megkezdődött, október 3-án 12.00 óráig tart. Aki a legtöbb szavazatot kapja, az lesz az idei Postás Példakép. A díjat október 7-én a Postai Világnapi ünnepségen adják majd át.

A szekszárdi jelölt, Hajdú Éva 2017-től dolgozik a Magyar Postánál. Értékesítő, s körzeti helyettesként ő tanítja be az új dolgozókat - köztük saját fiát is - hatalmas sikerrel. Munkavégzése során nemcsak oktat, hanem motivál, ügyfélpanaszt kezel, és értékesít. Éva állandóan tanul, fejleszti magát, hogy minél magasabb színvonalon végezhesse munkáját ügyfelei és vezetői megelégedésére. Sőt, postás mivolta ellenére, a kutyák is örömmel fogadják, mert velük is barátságos, és könnyen ’szót ért’.

Éva egy igazi jelenség, aki szilveszterkor trombitával, péntek 13-án rózsaszín plüss szerencsemalaccal, négylevelű lóherével díszített kerékpárjával, Mikuláskor pedig télapó-sipkában gördül végig az utcán a környékbeliek legnagyobb örömére. Szabadidejét gyermekeinek szenteli, akikkel szívesen főznek együtt, kertészkednek, a lányokkal pedig gyöngyöt fűznek.