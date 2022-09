A fantasztikus zenészt a mai napig a muzsika, a dallamok és a művészet szeretete motiválja a mindennapokban. Elképesztő szakmai múltja és generációkon átívelő hírneve van, ám Pecze István a Földön jár. Csodálkozott is, hogy Szekszárd város napján kitüntették, nem gondolta, hogy ő valaha ilyen díjban részesül.

– Abszolút nem gondoltam arra, hogy bármilyen díjazásban részesülök. Tettem és teszem a dolgomat, ahogyan eddig is. Ha ki kellene emelnem, hogy mire vagyok a legbüszkébb, akkor a Big Band-et említeném. Az együttest 1979-ben alapítottam. Ez a műfaj sokáig nem volt kívánatos hazánkban, ezért az induláskor különösen sok munkát kellett belefektetni. Az állam ugyanis sokáig nem támogatta és nem is nagyon tűrte meg ezt a műfajt. Csak külföldi rádiókban lehetett ilyen dallamokat hallgatni és kicsit sem nézték jó szemmel, ha valaki ilyen zenét játszott. Szerencsémre a hetvenes évek végén ez a dolog már kifutóban volt, és nekünk végül itt Szekszárdon sikerült bejáratnunk ezt a muzsikát. Nagy sikerünk volt és ezen felbuzdulva az országban több Big Band is alakult. Akaratlanul is úttörők lettünk a műfajban. Nem sok olyan együttes van hazánkban, akik már negyvenkét éve rendületlenül koncerteznek nagy zenekarként. Magunk mögött tudhatunk több száz, talán ezer fellépést, európai turnét, de mindenek előtt megszámlálhatatlan mennyiségű gyakorlással eltöltött órát. A Big Band sikere töretlen, és büszkén kijelenthetem, hogy a műfajt európai szinten képviseljük – mondta megkeresésünkre Pecze István.

Mivel a Big Band-del már mindent elértek, amit csak szerettek volna, így nincsenek nagy céljai.

– Ameddig csak lehet, életben tartjuk az együttest és igyekszünk megörvendeztetni a közönségünket. Szeretnénk minden évben kedvezni a szekszárdi közönségnek, ezért az éves koncertek jegyárait is alacsonyan tartjuk, hogy ne legyen anyagi korlátja annak, ha valaki szeretne minket meghallgatni. Természetesen arra is nagyon büszke vagyok, hogy trombitatanárként sok gyermek kezébe adtam a hangszert, taníthattam őket és megmutathattam nekik a zene szeretetét – tette hozzá Pecze István.

Végül viccesen még megjegyezte, hogy a dolognak egyetlen ijesztő üzenete van, mégpedig az, hogy ilyen díjakat időseknek adják, az életmű elismeréseként.

– Ez kissé rémisztően hat. Nem tudtam, hogy ilyen öreg vagyok már, de mint tudjuk, a kor csak egy szám – mondta mosolyogva a Szekszárd Big Band alapítója.