A rendezvényen fergeteges volt a hangulat, nem csak a tanulók, de a pedagógusok is jól érezték magukat – írta a Part Online.

Az itteni farsangi műsornál bevett szokás, hogy mindig egy meghívott vendég színesíti a programot, ezúttal a LÖFAN Mazsorett csoport érkezett, akik egy csodás produkcióval kápráztatták el a diákokat. Az izgalmas nyitányt követően az osztályokon volt a sor, hogy bemutassák táncaikat, melyeket a tanáraik segítségével tanultak be. A dunaföldvári portál szerint mindegyik csapatnak olyan sikere volt, hogy szinte dübörgött a tapstól az aula.

A LÖFAN Mazsorett csoport egy csodás produkcióval kápráztatta el a diákokat. (Fotó: Part Online)

A diákok egyéni jelmezes felvonulást is tartottak, megannyi meglepő, izgalmas és persze ötletes maskarával, amelyeket díjazták is. Az első helyezett tortát kapott, a többi pedig csokit, de természetesen egyetlen jelmezes sem maradt ajándék nélkül. Azok az osztályok is kaptak egy-egy tortát, akik közösen léptek fel.

A gyerekek a délután folyamán különféle játékokat is játszottak, mint például az örök klasszikus székfoglalót, vagy a "Just dance"-et is, vagyis a kivetített táncok „utánzását”. A farsangi programot a közkedvelt diszkó zárta, aminek újfent hatalmas sikere volt, levezetésként pedig Máté Péter Azért vannak a jóbarátok című dalát tették be, amelyet körben állva, egymás kezét fogva énekeltek tanárok és diákok.

A gyerekek a délután folyamán különféle játékokat is játszottak, mint például az örök klasszikus székfoglalót (Fotó: Part Online)

Hatalmas sikere volt a büfének is, különféle sós és édes finomságokat lehetett vásárolni jelképes összegért. Ennek megszervezése és megvalósítása a hetedikesek feladata volt, akik a nyolcadik osztály ballagtatására gyűjtöttek. Ebben természetesen segítségükre voltak a szülők is. További részletek és még több kép a programokról az iskola közösségi oldalán látható.