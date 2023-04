2022. április 3-án, pont egy évvel ezelőtt a magyar emberek döntő többsége a békére szavazott, amikor a Fidesz-KDNP képviselőinek szavazott bizalmat. Addig is, azóta is mindent megtettünk annak érdekében, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.

Ennek érdekében is nyújtottuk be az Országgyűlés elé a békepárti határozatot. A Gyurcsány Ferenc vezette dollárbaloldal tagjai ezt nem szavazták meg, ezzel is világossá téve azt, hogy a háború pártján állnak.

Mi továbbra is a béke pártján állunk! Meg fogjuk védeni Magyarországot attól, hogy belesodródjon a háborúba!