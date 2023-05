– A zsűrizésben, a verseny és az eredményhirdetés közötti rövid idő miatt, közel harmincan vettek részt – folytatta a szekszárdi filmes szakember, fesztiváligazgató. – A nemzetközi bíráló bizottság munkájába bekapcsolódott Stephen Mao Oscar díjas amerikai filmproducer is, aki még az online eredményhirdetésen is jelen volt, Lawrence David Foldes és Prof. Karl Bardosh társaságában.

Képalá.: Kindl Gábor (a felvétel bal szélén) a filmmaraton ötletgazdája.

A játékban résztvevők, mint minden korábbi alkalommal, idén is három témaelemet kaptak – természetesen saját időzóna szerint – a rajt pillanatában. A bármilyen híd, a vízpart, valamint a zöld vagy száraz falevél közül egy elemet kellett a versenyműbe beépíteni. Legtöbben a szemét okozta gondokkal kapcsolatos filmeket készítettek. Ez érthető is, ha tudjuk, hogy huszonnégy órás filmmaraton célja idén is a környezettudatos gondolkodás népszerűsítése volt. Magyarország mellett a legtöbb film Indiából érkezett. A legfiatalabb regisztrált résztvevő egy hétéves magyar kisfiú volt.

A magyar nevezők kategóriájából a nemzetközi mezőnybe három produkció jutott. Ebből két alkotás kiválóan szerepelt, mert megosztva kapta az első díjat. A hazai termésre jellemző a közösségi jelleg, azaz iskolák, osztályok, illetve családok készítenek filmeket. A külhoni filmkészítőknél ez a sajátosság nem jellemző.

Kindl Gábor azt is elmondta, hogy Cannes-ban, a filmfesztivál idején megtartandó International Cellphone Cinema Showcase eseményen a közönség is megtekintheti a a Shoot4Earth FilmMarathon legjobb, mobiltelefonnal készült versenyfilmjeit. A vetítés sorozat május 25-én csütörtökön délután 14 órakor kezdődik az Eden Hotel Filmszínházban, a 133 Rue d'Antibes címen található épületben. Négy sikeres alkotás szerepel a programon, a nemzetközi első, második és harmadik helyezett, illetve a zsűri különdíjas film. A Forgass a földért!/Shoot4Earth képviseletében a cannes-i eseményen, Prof. Karl Bardosh, a világjáték művészeti vezetője lesz jelen.

Kindl Gábor még a filmes világjáték előtt járt (ismét) a Teol.hu podcast stúdiójában, ahol Finta Viktor kérdezte az idei versenyről.

A bemutatandó filmek:

1. Don't throw away what's left, pass it on! (Ne dobd ki, ami megmaradt, add tovább!). Szerzői csapat: Bedo Shooters (HU)

2. Forks, rendező: Alexandra Guillossou (USA)

3. Remediate, szerzői csapat: Halo ONE productions (USA), a csapat vezetője: Kevin Lucero Less

4. H2O, rendező: Naimish Gandhi (INDIA), link: https://youtu.be/6VpE0Q1Q844.