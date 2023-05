Győrfi Attila – aki Miklós Rolanddal a nagy múltra visszatekintő program egyik szervezője – elmondta, hogy a péntek még leginkább a ráhangolódásról, a táborépítésről szólt, este pedig helyi zenekarok, az Átok, a Four to four és a Neon verebek adtak koncertet.

A rendezvényen évről évre megelevenítik a Kárpát-medence katonai hagyományait a X. századtól kezdve napjainkig. De más nemzetek is megjelennek, az I. és II. világháborús katonai táborok között volt például a magyar mellett amerikai, német, olasz és orosz is. A szombati programot városi felvonulás nyitotta.

A találkozó résztvevői veterán katonai járművekkel és tűzoltóautókkal gurultak végig Bonyhádon. A rendezvény helyszínén sok más programmal is várták az érdeklődőket. Többek között kutyás bemutatót tartott a NAV, egy Napóleon kori hadi ütközet során pedig az 1800-as évek első évtizedeiben használt fegyvereket és harci kultúrát lehetett megismerni.