Köhlerné Koch Ilona közel 50 éve foglalkozik a magyarországi németek gazdag kultúrájának felkutatásával, dokumentálásával és megőrzésével. Ezen belül a tánc az egyik szívügye. Nem véletlenül, hiszen emberi kapcsolatokat, élményeket, és rengeteg szeretetet köszönhet a mozgásformának. A mai napig szívesen gondol vissza Mórágyra, ahol 1976-ban alapítója volt a helyi tánccsoportnak.

A mozgásforma azóta is fontos szerepet tölt be az életében: a 35 éves Kränzlein Néptánc Egyesület sikereihez az ő tenni akarására, hihetetlen energiájára, szakmai- és szervezőmunkájára is szükség van. Továbbá a lelkes és tehetséges fiatalok szorgalmára, valamint arra a kiváló csapatmunkára – hangsúlyozta a Teol.hu podcast adásának legújabb epizódjában –, amely a legutóbbi országos sikert is eredményezte számukra. Solymáron, a Landesrat XI.

Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztivál minősítő gáláján a Zipfelmütz csoport arany minősítést szerzett, ezenkívül elnyerték a Fesztiváldíjat és a Manninger Miklós Táncművészeti Alapítvány díját is. Mindezek mellett pedig fellépőként részt vehetnek majd a Magyarországi Német Önkormányzatok Gáláján, amelyet ugyancsak hatalmas megtiszteltetésnek nevezett a Bonyhádi Német Önkormányzat Perczel-díjjal kitüntetett elnöke.