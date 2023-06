Hétfőnként karbantartónap van, ezért a hét első napján délelőtt tizenegy órától este nyolcig várják a vendégeket, a hét többi napján reggel kilenctől este nyolcig. A fürdő nagyszabású eseménynek is helyet ad július végén: sakknagyjátékot rendeznek a fürdő területén, a parton. Húsz-huszonöt helyen is biztosítanak a sakkozóknak játéklehetőséget, sakkmesterekkel is lehet majd találkozni.