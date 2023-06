Intézményünkben összesen 110 diák érettségizik másfél hét alatt. Nálunk a 12. c. osztály kezdte a középfokú szóbeli vizsgát, három nap alatt 88 feleletre számítunk – számolt be Hajós Éva I. Béla Gimnázium igazgatója, aki elmondta, hogy a terembe behívott vizsgázók egymás után lefelelnek minden tárgyból. A diákok ezúttal is az idegennyelvvel – angollal, némettel, olasszal vagy orosszal – kezdtek, mindazok ma vizsgáztak, akiknek még nem volt meg az előrehozott érettségijük, vagy akik nem emelt szinten tették le korábban a vizsgát. A beszámolót követően húzhatják ki a magyar, majd a történelem tételeket és így tovább.

Június végéig valamennyi végzős és előrehozott érettségiző levizsgázik az intézményekben (Fotó: M. K.)

A felkészülési idő minden tantárgyból – kivéve az idegen nyelveket – minimum 30 perc, míg a feleleti idő maximum 15 perc lehet. A nap végére 10-11 diák érettségizik majd le, amely folytatódik a második, majd a harmadik napon ugyanígy. Ezzel lezáródik egy-egy osztály érettségi vizsgája. A vágyott bizonyítványt ezután kapják kézhez ünnepélyesen a diákok. Az érettségi a bankettel zárul, amit az egész évfolyam számára közösen tart meg az iskola akkor, amikor minden osztály levizsgázott.

Hajós Éva szerint egyénenként nagyon változó a felkészültség, hogy ki mekkora energiát fordít a tanulásra. – Tapasztalataink szerint növendékeink az írásbeli vizsgán szerzett eredményeket általában meg szokták tartani, sőt van aki javít is rajta a szóbeli beszámolóval. Természetesen akad, hogy valaki ront, de bízom benne, hogy ezúttal ilyen nem következik be. Az I. Béla Gimnázium egyik legfőbb értéke, hogy támogató légköre van, amelynek jellemzője hogy a diákokat partnerként fogadjuk el, ez biztosítja a fejlődésüket – mondta el az igazgató a pozitív eredmények hátteréről.

Az I. Béla Gimnáziumban három vizsgacsoportban kezdődtek meg a beszámolók. (Fotó: M. K.)

Szóbeli érettségi vizsgánál mindig talány, hogy a négy év tananyagából milyen témakört húz a vizsgázó. Az első napon is volt aki könnyen "megúszta" a felelést, míg mást kicsit megizzasztott a feladat. Samóczi Zsófia ott jártunkkor már túl volt a német és a magyar vizsgán, rövid szünet után folytatta a történelem és a testnevelés tárgyakkal. Szerinte németből nem húzott túl szerencsés tételt, de igyekezett kihozni a feleletéből a maximumot, majd a magyar következett Madách Az ember tragédiájával és nyelvtan a retorika alapjaival, amelyeknek örült. – A töri miatt kicsit izgulok, mert az nekem kevésbé megy, de a testnevelés vizsgám jó lesz – tette hozzá az előtte álló megmérettetésről.

Viczli Vanda az angollal kezdte, amely – úgy fogalmazott – teljesen megnyugtatta, mert egy kis viccet is belecsempésztek a tételbe. A magyarnál viszont kicsit izgult, de úgy érzi, az is jól sikerült. – A történelemvizsga egy pozitív visszajelzés volt, a tanárom ugyanis nagyon megdicsérte a feleletemet, a végén már csak két kérdése maradt. Erre nagyon büszke vagyok – hangsúlyozta a végzős diáklány, aki szerint eddig minden úgy alakult, ahogy szerette volna. Amikor beszéltünk, már csak a biológia felelés maradt hátra számára, ami miatt kicsit izgult. – Nagyon szeretem a biológiát, biológusnak készülök, úgyhogy igyekszem mindent beleadni – jelezte.

Holnap reggel országszerte folytatódnak a szóbeli beszámolók. (Fotó: M. K.)

Holnap reggel országszerte folytatódnak a szóbeli beszámolók. Az Oktatási Hivatal adatai szerint az érettségi június 19. és 30. között 1163 helyszínen, 3171 vizsgabizottság előtt, közel 265 000 középszintű szóbeli vizsgával zajlik majd az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket.