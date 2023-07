Voltak már másodikak az elmúlt években, de győznie eddig nem sikerült a Teveli Székely Körnek a hagyományos Lekvárfőző Napon. Idén végre az övék lett a legjobbaknak járó oklevél és a fakanál. Öt csapat versengett most szombaton a Székely Ház udvarán, már a kapuban lehetett érezni az üstökben rotyogó sárgabarack illatát. De nem volt hiány nótaszóból sem – kiváló volt a hangulat, ahogy az mindig is szokott lenni. Erős Pál, a helyi kör elnöke elmondta, Fazekas Mártonék jóvoltából minden csapat tíz kiló sárgabarackot kapott, a tevelieké ezúttal mindenki másét lepipálta. De még mielőtt a „bundázás” bármiféle gyanúja felmerült volna, rögzítsük azt is, hogy egy teljesen független, szakavatott zsűri kóstolt és pontozott.

Így jött ki a végeredmény, amely alapján az ötödik helyen a dombóváriak, a negyediken a nagymányokiak, a harmadikon a vaskútiak végeztek. A második helyet egy vegyes csapat nyerte el, amelybe minden kör delegálhatott egy személyt. Mint azt a lekvárt főző asszonyoktól megtudtuk, a tíz kiló sárgabarackhoz – amelyet leforráztak, lehámoztak és le is daráltak – két kilogramm zselésített cukrot és citromsavat tettek, s egy óra múlva már készen is volt a remekmű. „Abszolút nem a versenyről szólt ez a nap, sokkal fontosabb volt, hogy együtt lehettünk, hogy elbeszélgettünk, egy jót vacsoráztunk és hajnalig jól éreztük magunkat” – mondta Erős Pál, aki hozzátette, a finom szarvaspörköltet Márton Ferencnek köszönhették a meghívott vendégek.

Az év hátralévő részében sem lesz hiány remek programokból, húzta alá az elnök. A Teveli Székely Kör a határon túlra is elutazik, szeptemberben az erdélyi Madéfalván a Hagymafesztiválon vesznek részt, októberben a vajdasági Székelykevén Magyar Napokra hivatalosak. És persze nem maradnak el az év végi programjaik sem ahogy szokták, megünneplik a Mikulást és a Karácsonyt is.