– Sikeres volt a rendezvény, sok jó pozitív visszajelzést kaptunk, bár az idősek közül volt aki hazament a nagy meleg miatt, de mindenki örült, hogy itt lehetett. Szeretnék, hogy jövőre is megrendezzük az aratónapot, már most jelentkeztek is a versenyre – mondta lapunknak az eseményt szervező Kisdorogi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke, Erős Boldizsárné.

A verseny után ebédre mindenkit babgulyással, kaláccsal, borral, szódával vártak a kisdorogi futballpályán.

Az aratónap versenyzőinek keresztbe rakott kalászait a búzatáblák tulajdonosai – akik szintén aratnak majd – bedobják az aratógépbe.