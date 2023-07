Erről a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól is tájékoztatást kért portálunk:

„A Pincehelyen, a korábban átadott Kapos-hídon létesítendő gyalogos átkelőhellyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy az engedélyeztetési eljárásban a Tamási Rendőrkapitányság mint szakhatóság vesz részt. Az eljárás során a rendőrségnek észrevételezési, véleményezési és ajánlási jogköre van, mellyel az engedélyeztetési eljárás során élt is, azonban a végleges döntést a létesítésről az arra hatáskörrel rendelkező hatóság hozza meg” – tudatták.

Piringer József, Pincehely polgármestere szerint ezzel bezárult a kör, ugyanoda jutottak, ahonnan indultak.

Mint ismert, a Kapos-hídon csak egy járda van, és mivel kerékpárút halad a hídon, két járda nem építhető ki, csak gyalogos-átkelőhelyet lehet kialakítani. A kialakult helyzet balesetveszélyes, a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakemberei felméréseket végeztek, a Tamási rendőrkapitányság is foglalkozik az üggyel. A Zrínyi Miklós utca oldalán nincs járda, az megy ki a főútra.

Az iskolások a Zrínyi utca oldalán található buszmegállóban szállnak le és fel az autóbuszra, gyakran szaladnak át a hídon. A Zrínyi utcában élő gyalogosokat, a kerekesszékeseket is érinti az ügy. A pincehelyi önkormányzat a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel is tárgyalásokat folytat, amely a Kapos-híd tulajdonosa. A Magyar Közút szerint a kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítéséről nem társaságuk, hanem a jogszabályok szerint a közlekedési hatóság – a kormányhivatal illetékes osztálya – jogosult dönteni, ehhez szükséges az ő hozzájárulásuk is.