Az elmúlt hetekben több vadelütésről is hírt adott a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata, szerdán három, csütörtökön pedig egy alkalommal okoztak balesetet őzek a vármegyében. Az előttünk álló időszakban még nagyobb odafigyeléssel kell közlekedni az utakon, július második felétől ugyanis elkezdődött az őzek párzása. Ez pedig az állatok kiszámíthatatlanabb magatartása miatt növeli a balesetveszélyt.

Ezt támasztják alá az Országos Magyar Vadászati Védegylet honlapján olvasható adatok is. Mint írják, legnagyobb állományú és legelterjedtebb nagyvadfajunk, az őz párzása augusztus közepéig tart. Magyarország őzállományát 379 ezer egyedre becsülik, és minden régióban találkozni lehet ezzel a vadfajjal. Párzás idején – amelyet a vadásznyelv üzekedésnek hív – az egymást kergető őzek aktívabbak, figyelmetlenebbek, akár fényes nappal is kiszaladhatnak az útra. Nem véletlen, hogy a csaknem 7500 nagyvadelütés során több mint 5800 esetben (78 százalék) őzet gázolnak el, jelentős részüket ebben az időszakban – írják az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2021-22-es vadászati évre vonatkozó adataira hivatkozva.

A vadgazdálkodást folytató szervezetek érdekképviseletét ellátó védegylet honlapján is arra hívják fel a figyelmet, hogy ez az időszak különös figyelmet követel meg az autósoktól, mert ilyenkor ezek az állatok sokkal többet mozognak, mint az év más időszakaiban, közutakon is gyakrabban jelenhetnek meg. Azt kérik az autósoktól, hogy a szokásosnál is óvatosabban vezessenek a következő hetekben és tartsanak be néhány fontos tanácsot.

Ezek közé tartozik, hogy ne csak a vadveszély-táblával jelzett útszakaszon vezessenek fokozott figyelemmel az üzekedés ideje alatt, ugyanis bárhol, bármikor előfordulhat, hogy menekülő őzsuta, vagy az azt kergető őzbak kerül az útjukba. A rosszul belátható útszakaszokon, illetve rossz látási viszonyok mellett érdemes lassabban haladni. Ha látják, hogy őz szaladt át előttük, mindenképp számítsanak rá, hogy másik is követi. Ebben az esetben is fontos lassítani, esetleg dudálni. Amennyiben elkerülhetetlen az ütközés, vészfékezzenek, de ne rántsák el a kormányt. Ha átsodródnak a másik sávba, vagy ha letérnek az útról, abból még komolyabb baleset származhat.

Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hozzátette, hogy érdemes vadriasztó síppal felszerelni az autót, amely a menetszél hatására ad ki hangot. Továbbá nem tanácsolja, hogy erős fénnyel, a reflektor felkapcsolásával próbálják meg az autósok megijeszteni a vadat. Megrémül ugyan az állat, de mozdulatlanná válik, és az úton marad.

A vadelütés közúti balesetnek minősül, így ha bekövetkezik, mindenképpen rendőrt kell hívni. Bármilyen további ügyintézés alapja a rendőrségi jegyzőkönyv lehet. Az adott területen gazdálkodó vadászatra jogosult szervezetet – jellemzően vadásztársaságot – szintén értesíteni kell, erről általában ugyancsak a rendőrség gondoskodik.