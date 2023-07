A szélsőséges időjárás miatt az ország akácerdeinek több mint 90 százaléka idén is elfagyott. Emiatt hiánycikk az akácméz.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint már tavaly sem volt bőséges hozam, de akkor a korábbi készletek miatt ez nem tűnt fel a vásárlóknak. Boross Péter, a szervezet elnöke szerint idén ez nem így lesz. Kijelenthető, hogy az országban nincs tavalyi akácméz, tehát a mostani katasztrofális termés mennyiségét nem növelik a korábbról megmaradó készletek.

A méhészeteket ráadásul nemcsak a rossz időjárás sújtja, de egyre rosszabb a helyzet a nemzetközi piacon is, mert az olcsó import áru, a kínai és az ukrán méz fokozatosan kiszorítja a polcokról külföldön és itthon is a minőségi magyar mézet.

Egyre nagyobb teret hódít az olcsó kínai méz, ami a közhiedelemmel ellentétben nem teljesen hamis méz, hanem silány minőségű, kevert termék, bár egy részük valóban cukorszirupból hamisított. Ehhez jön még az a tényező, hogy megnőtt az ukrán méz szerepe is a piacon, elsődlegesen az Európai Unió mézexportját írva át, a magyar mézhez képest ugyanis jóval olcsóbban kínálják.

Nagyernyei Attila, a megyei méhész egyesület elnöke elmondta, nagyon el vannak keseredve a méhészek, mert olyan alacsony árat kínálnak a felvásárlók – 660 forintot kilónként – ami még a költségeiket sem fedezi. Annak ellenére alacsony a felvásárlási ár, hogy nincs elég méz. Most némi reményt ad a siralmasan gyenge akác és hárs után a napraforgó.

Idén a tolnai gazdák is nagyobb területen termelnek ebből a növényből, így szinte minden határban virít a hatalmas tányérú virág. A méhek pedig örömmel látogatják és gyűjtik róluk a mézet. Az is biztató – mondta a szakember –, hogy idén kevés a méh-hulla, amit a kaptárak elé szoktak kihordani a szorgos kis rovarok. Ez azt is jelzi, hogy gazdák kevesebb erős vegyszert, csávázószert használtak.

A szakember elmondta, a napraforgómézet jellemzően vegyes nyári virágmézként kínálják a termelők. Finnországban nagyon keresett ez a típusú méz, meg is fizetik a fogyasztók, mert nagyon értékes a beltartalma.

Kenyérre kenve is finom

A napraforgóméz sajátságos ízű, kellemesen aromás, illatos, ízletes, a napraforgó termésének ízéhez hasonlítható. Közepesen gyorsan kristályosodik. Színe a flavonoidok mennyiségétől függően az aranysárgától a narancssárgáig terjed. A napraforgó méz ízét az aromaanyagok összetétele és mennyisége határozza meg. Víztartalma 17-19 százalék. Néhány hónapos tárolás után két fázisra válik szét: felül folyékony, alul kristályos. A méz répacukor-tartalma jelzi a természetes eredetet. A napraforgóméz savas kémhatású, pH értéke 4,5-3,6 között változhat.

Ez a méz sütésre kiváló, de erősítő, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő hatása miatt vajas kenyérre kenve vagy teába téve is kitűnő. Savas méz lévén gyomorsav túltengésben szenvedőknek nem ajánlott.