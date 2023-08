Már messziről lehetett hallani, ahogy egy férfi Szekszárd központjában – hogy is mondjam? –, szóval énekel. De úgy is fogalmazhatunk, hogy óbégat. Miután befordultam a sarkon, már azt is láttam, hogy az egyik butik napellenzőjén ügyködő szerelőket szórakoztatja, akik kellő humorral kezelték a helyzetet, és azt is megtudhatták az előadótól, hogy a Szivárvány együttes egy dalát hallották. A férfi aztán rágyújtott egy Máté Péter-számra, amit már én is megismertem, miként egy szembe jövő idősebb házaspár is. Talán még kedves emlékük is kötődik a dalhoz, ugyanis a hölgy is dúdolni kezdte. Így csalt többek arcára mosolyt az önjelölt utcai művész.