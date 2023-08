A török metropoliszban vendégszereplő alsónyéki népdalénekes ugyanis – kihagyhatatlan szabadidős programként – felkereste a világ egyik legnagyobb fedett bevásárlóközpontját is. Itt találkozott azzal a hajthatatlan cipőárussal, akivel a kötelező alkudozás után sem tudott megállapodni a vételárban. Ám a csodálatos lábbeli annyira megnyerte Zsuzsanna tetszését, hogy elhatározta: tesz még egy próbálkozást a zord bazáros kőszívének meglágyítására...

Hogy mi is történt ezután, arról a teol.hu podcast műsorában lebben fel a fátyol. Zsikó Zsuzsanna a vele készített beszélgetésben arra a kérdésre is válaszol, hogy miképpen is jutott ki az Európa és Ázsia határán található világvárosba, miként fogadta a közönség a bemutatkozását és milyennek látta az ottani épületeket és embereket.

Emellett visszatekint gyermekéveire, amikor is nemcsak énekhangjával, hanem egy Grimm mese elmondásával is hírnevet szerzett magának. A legjelentősebb, országos eredményeket, díjakat természetesen a népdal éneklésnek köszönheti. Ma már kiváló tanítványai is vannak és ez azt jelenti, hogy van, lesz utánpótlás ezen nemzet megtartó népművészeti ágban.

Kiderül róla az is, hogy önmagával szemben továbbra is maximalista. Szerencséjének tartja, hogy már jó pár éve olyan feladatokat kap, melyeknek nem száz, hanem százötven százalékon kell megfelelnie. Ennek az igénynek maradéktalanul eleget is tesz, hiszen birtokában van egy irigylésre méltó adottságnak, ami nem más, mint a tehetség.