– Az élő zenekari fellépések száma csökkent, az embereknek nincs pénze. Minket arról tájékoztattak a cégek, hogy az adózási lehetőségek miatt nem rendeznek már olyan nagy eseményeket, valamint túl sokba kerül, ha zenei szolgáltatást igénybe vesznek. A Covid-járvány óta harminc-negyven százalékkal kevesebb fellépésünk van. Megpróbáljuk magunkat kicsit reklámozni, a marketingre több energiát fordítani.

A zenekari tagoknak a vállalkozás mellett minden esetre főállásuk is van – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy általában a báli szezonban vannak rendezvények, ahol megtalálhatók. A zenekaruk háromtagú, retró, funky-, diszkó-, rock and roll zenét játszanak, egy kis mulatószenével fűszerezve. Úgy hallották, hogy a vendéglátóhelyeken a lakodalmak nyolcvan százalékában diszkóst kér fel az ifjú pár és a násznép szórakoztatására.

– Én azért reménykedem, hogy visszatér az élő zene varázsa a vendéglátóhelyekre és lakodalmas mulatságokba, hiszen élő zenével kerek egy rendezvény. Mi kitartunk, és állunk rendelkezésre – tette hozzá Gebhardt Csaba. Niklai Csaba, a Roll Ex koppányszántói lakodalmas és báli zenekar vezetője lapunknak elmondta, hogy a Covid-járvány előtt ilyenkor már a jövő évi koncertnaptárjuk háromnegyede megtelt, most negyedig sincsen.

– Igazából semmit nem tudunk ez ellen tenni. Minden drágább lett, manapság nem ördögtől való, hogy a fiatalok összeraknak bulikra egy zenei listát olyan zenékkel, amelyeket mindenki szeret, valamint jellemzően inkább a DJ-ket hívják esküvőkre, bulikba, ezzel együtt a házassági kedv is visszább esett – tette hozzá. A Roll Ex öttagú zenekar, magyar, retró és új slágereket játszanak, valamint népi lakodalmas zenéket is.