A Teol.hu és a Tolnai Népújság fotóriporterét, Makovics Kornélt, nem kell bemutatni olvasóinknak, a napi eseményfotózások mellett rendszeresen jelentkezik fantasztikus természetfotókkal is. Szenvedélyesen fényképezi a gemenci, ártéri erdőket, de lelkes viharvadász is, időről-időre megörvendezteti olvasóinkat is a vakító villámlások alkalmával készült csodás felvételeivel. Több díj birtokosa, volt verseny, ahol képeivel több mint hatazer fotós közel 37 ezer felvétele közül ő nyerte el a zsűri különdíját.

– Bár tizenöt éve készítek természetfotókat, a szarvasbőgést, amely egy igazán különleges élmény, nemrégiben kezdtem el fényképezni. Idén három hete járok ki, de a nagy meleg miatt egyelőre még nem igazán indult be a szarvasbőgés, amely a gímszarvas párzási időszakának közismert része, így ezekért a fotókért, videókért többször is ki kellett mennem a Gemencbe – számolt be a történtekről Makovics Kornél. Mint mondta a mostani sorozathoz előre kitelepített egy terepszínű, lombokkal álcázott sátrat, hogy a vadaknak legyen ideje megszokni, amikor élesben használni kezdi, ám amikor legutóbb kiment fotózni, látta, hogy a sátorhoz közel, tízméterre a tisztáson alszik egy nagy bika. – Így nem tudtam behúzódni a sátorba, amelynek egyik funkciója éppen az lett volna, hogy védjen a szúnyogoktól. Körülbelül másfél órát vártam, szúnyogfelhőben, hogy az állat felébredjen. Addig össze-vissza csíptek a vérszívók, de megérte. A hatalmas gímbika felébredve már fekve elkezdett bőgni, amit aztán felkelve folytatott. Körbe sétált és egyfolytában hallatta a hangját, legalább egy órahosszát – mesélte.