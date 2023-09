Közjóért kitüntető címmel ismerte el Weisz Lászlót a Város napi ünnepségen a szekszárdi önkormányzat. A rádióamatőr sport háromszoros világbajnoka, a Szekszárdi Rádió Klub vezetője gyerekkora óta hódol a rádiózás iránti szenvedélyének. Podcastünkben többek között arról is beszélt, mi fogta meg ebben a sportban. De rádióamatőr sport részleteibe is beavatja a hallgatókat, ismerteti a különböző szakágakat és a versenyzés menetét, illetve azt is, milyen kihívásokat tartogat.

A Szekszárdi Rádió Klub alakulásáról, fejlődéséről, valamint jövőbeni céljairól is hallhatnak az érdeklődők, és Weisz László arról is szót ejtett, hogyan tudta összeegyeztetni a szabadideje jó részét lekötő rádiózást a családi élettel.