Záró projektmegbeszélést tartottak a Paksi Közlekedési Kft. központjában múlt hét pénteken arról, hogy milyen beruházásokat kíván a cég végrehajtani a jövőben – adta hírül a TelePaks. Mint ismert a városi tömegközlekedést biztosító cég 509 millió forintot nyert az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) pályázaton fejlesztések előkészítésére, amely mostanra elkészült.

Tavi Tamás ügyvezető arról tájékoztatta a paksi portált, hogy részletes megvalósíthatósági tanulmányt állítottak össze, amelyet a megbeszélésen elfogadtak a szakemberek és a Paksi Közlekedési Kft. vezetői. Az ügyvezető azt mondta, hogy egy olyan jó minőségű tanulmánycsomag készült el, amellyel eredményes pályázatot tud majd benyújtani a cég az IKOP Plusz programban.

A fejlesztési célokról között kiemelt helyen említette a flotta bővítését. Tizenöt elektromos busz és két hidrogén meghajtású busz beszerzését tervezik ugyanis elindítani jövőre, amellyel két és félszeresére növekedne a járműpark. Ezzel párhuzamosan a szolgáltatási mennyiséget – amely jelenleg nagyjából 600 ezer kilométer – 1,3 millió kilométerre emelnék.

Az elképzelések között telephely bővítés is szerepel, ahol a buszok szervizelésére alkalmas műhelyt is kialakítanának. További fejlesztési cél a buszmegállók bővítése, ennek érdekében 38 új, digitalizált megállóhelyet alakítanának ki, ahol a kijelzőről valós idejű közlekedési adatokról lehetne tájékozódni. Emellett 14 olyan okosmegállót is létrehoznának, amelyek jegyvásárlásra, bérletvásárlásra is alkalmasak. Amennyiben a Paksi Közlekedési Kft. sikeresen pályázik az IKOP plusz programban, a tervezett beruházásokat 2025 végéig végrehajtja – tette hozzá Tavi Tamás.