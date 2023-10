Évekkel ezelőtt begyűrűzött hazánkba is a halloween, és tele vannak az üzletek az amerikai filmekből régóta ismert, hátborzongató dekorációs termékekkel. Ami azt illeti, pókfóbiásként ez tényleg egy nehéz időszak, hiszen különböző méretű, színű mű nyolclábúak bukkannak fel a legváratlanabb helyeken. A minap bementem egy virágboltba, hát a cserepek között egy nagy, szőrös műpók figyelt. De a krémtúrót is kénytelen vagyok mellőzni ezekben a hetekben, mert annak a csomagolását is pókokkal „ékesítették”. De nem tart ez már sokáig, a halloweeni cuccokat egyre inkább kiszorítják a karácsonyi dekorációk. Azért ez is ijesztő így október közepén.