Koszorúk, krizantémok és a halloween tök volt a sláger a piacon

Sokan már e hét végén is kilátogatnak a temetőbe, közeledik a Halottak napja. Ez látszódott a szerdai piacnapon is, koszorúk, krizantémok minden mennyiségben, színben, formában és árban volt megvásárolható. Most már nem csak nézelődtek, vásároltak is az emberek, ezt még a hajnali eső és az erős szél sem módosította.

Koszorúk, krizantémok és a halloween tök volt a sláger a piacon Fotó: Mártonfai Dénes

Olyan nagy volt koszorúkból a kínálat, hogy szinte lehetetlen volt mind végignézni, így a legtöbben ott vásároltak, ahol éppen megálltak a piacon. Előző napokban végignéztem a virágboltok kínálatát is, elismerem, igazán szép kompozíciókat is alkottak a virágkötők, de megkérték az árát. Így maradt a piac, ahol szintén lehetett igényes koszorúkat vásárolni, viszonylag elfogadható áron. A 2800, illetve a jóval nagyobb 3800 forintos koszorúk már mutatósak is voltak, de a legolcsóbb, amibe belebotlottunk egy tenyérbe elfért, ennek az ára 850 forint volt. Vásárlóból, nézelődőből sem volt hiány a szerdai piacnapon, sokan vásároltak halloween tököt, ennek kilóját 300 forintért kínálták. A koszorúk, krizantémok mellett árvácskákat és más örökzöldeket, télálló növényeket is árultak. Az árvácskák darabja 200 forint, a krizantémé mérettől függően 1000–6000 forint. Természetesen a szokásos kínálat is megvolt zöldségből, gyümölcsből. Az árakban nagy változás az elmúlt hetekhez képest nem történt. Többen vásároltak almapaprikát, ennek kilóját 850 forintért kínálták, a cseresznyepaprikát 1200 forintért, az uborkát 650-900 forintért mérték. Még volt őszibarack, ennek kilóját 970 forintért, az almáét 400 és 600 forintért, a szilváét 450-500, a szőlőét 750 és 1300 forintért adták. Előkerültek a befőttek, savanyúságok, lekvárok is a kínálatban, immár a télre készülődve. Egy-egy nagyobb, két liter körüli vegyes savanyúságért 2000 forintot kért az árus, amúgy az üvegbe zárt zöldségek nagyon mutatósak voltak. Padlizsán (600 forint), kelkáposzta (600 forint), burgonya (400 forint), petrezselyem (650 és 900 forint között), paradicsom (600 forint), kápia paprika (700 -900 forint) is volt bőven a piacon, és karfiolt is kínáltak, bár ez utóbbit a legtöbb helyen nem kilóra, hanem darabra árulták. Mérettől függően lehetett belőle vásárolni 900 és 1700 forint között. Még volt csemegekukorica is, 150 forintért adtak egy-egy csövet, és lecsónak való paprikát is érdemes volt vásárolni, kilója 450 forint volt.

