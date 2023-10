A 2010 óta minden évben megszervezett Év Fája versennyel az Ökotárs Alapítvány a közvetlen környezetünkben élő fákra és általában a természet fontosságára, mindennapi életünkben betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. Idén 21 jelölt indult a versenyben, ezek közül szakmai zsűri választott ki 9 döntőst, és a közönség online szavazással meghatározva a sorrendet, választotta ki kedvencét.

A július elejétől szeptember végéig tartó internetes szavazáson a kilenc fára 12762 szavazat érkezett, s ezek közül 5322-t, a szavazatok jóval több, mint 40 százalékát a szekszárdi berkenye kapta. Második lett 3934 szavazattal a győrszentiváni tölgyes, ezzel a Hős Fa címet kapta, azért is, mert olyan, amelyek élete veszélyben van, és megmentéséért a körülötte élők aktívan dolgoznak. A harmadik helyezett, 1106 vokssal Tokaj szeretett vadkörtefája, az öreg vackor lett.

Az eredményhirdetés csütörtökön volt Budapesten, ahol az oklevelet, melyet Szekszárdi Felsővárosi Körnek, s a fát a versenyre jelölő elnökének, Szollár Zoltánnak állítottak ki, a Koleszár család vette át. Koleszárné Miklósi Nelli a városházán tartott ünnepen elmondta, a kilencedik helyezettel kezdték a felsorolást, s ahogy haladtak előre, egyre inkább sejtették, nem volt hiábavaló a kampány, amelyben az egész város összefogott.

Gyurkovics János alpolgármester arról beszélt, azért is nagy öröm a városnak ez a győzelem, mert ez a fa egy jeles vallástörténeti helyen van, az ezerhétszázas évek közepén épült barokk Remete-kápolna mellett, ennek kertjében, s így környezetét átjárja a szakralitás. Nevét, hogy Remete berkenye, a közelében fakadó forrásnak köszönheti, annak népies neve a Remete-csurgó, amely a korabeli térképeken mint Mária-kút, Maria Bründl szerepel, s vizét ma is isszák.

Elmondta, a győztes fának, korából adódóan, bár nyaranta gondosan öntözik, vannak elszáradt ágai, s most hogy híres lett, speciális kezelést kap, hogy még sokáig örülhessenek a szekszárdiak neki. Ennek, a már egyébként is ritkaságszámba menő fának, mint mezőgazdasági szakember külön is örül. Hajdan nagyon népszerű volt, de ma már alig néhány van belőle. Szerették a berkenye apró érett gyümölcsét, pálinkája pedig ínyencség volt, aranyárban mérték, a királyok főzetének nevezték.

Szollár Zoltánnak, a Szekszárdi Felsővárosi Kör elnökének azért is különösen kedves ez a fa, mert ő egyébként fafaragó. De gyorsan hozzátette, nem ezt a fát szeretné szobrai alapanyagának, s nem csak azért, mert ez olyan kemény, hogy favésői szikrázva nyomban kicsorbulnának. Szőlőprések sokat kibíró faorsóit készítették egykor belőle.

A nemzetközi Európai Év Fája versenyhez kapcsolódó Év Fája vetélkedő nemes célt szolgál, azt, hogy a fák természetben betöltött szerepén keresztül felhívja az emberek figyelmét a környezettudatosságra. A mostani verseny, amely sikert hozott Szekszárdnak, itt bizonyára elérte ezt a célt, több ezren szavaztak a Szekszárdi Remete Berkenyére, meg is nézték bizonyára, s valószínű eszükbe jutott, hogy vigyázni, őrizni kell az ilyen értékeket is rejtő természetet.