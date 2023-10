Az előző évekhez hasonlóan idén is emlékmisével és koszorúzással tisztelegtek Dunakömlődön Schilling Roger ciszterci atya előtt születésének évfordulója alkalmából. Az ünnepség gyertyagyújtással kezdődött az atya sírjánál, a dunakömlődi temetőben, amelyet emlékmise követett a helyi templomban, majd elhelyezték az emlékezés virágait Schilling Roger emlékművénél.

Schilling Roger ciszterci atya, 122 évvel ezelőtt, 1901. október 19-én született Dunakömlődön. Iskoláit Dunakömlődön és Pakson végezte, középiskolába a pécsi ciszterciekhez járt. Zircen, 1918. augusztus 14-én öltöztették be a novíciusi ruhába, ekkor kapta a Roger szerzetesi nevet, 1925. június 24-én tett örökfogadalmat, július 5-én pedig pappá szentelték.

Közben egyetemi és hittudományi tanulmányait is befejezte, és latin-német szakos tanári oklevelet is szerzett. Egerben és Budán tanított, tudományos tevékenységet is folytatott: a magyarországi német betelepítések történetével, kiemelten szülőfaluja történetével foglalkozott.