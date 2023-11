Megoszlik a lakosság szimpátiája a hajléktalanokkal kapcsolatosan. Egy részük együttérző, de nagyon sokan ellenszenvvel tekintenek rájuk. Ez nem új jelenség. A hajléktalanok száma az elmúlt években jelentősen nem változott. A taj-számuk alapján történik a nyilvántartásuk, bár mindig akad olyan, akinek semmilyen irata nincs. Ebben az esetben segítenek neki beszerezni azokat.

Vidéken is segítenek a rászorulóknak

Dombóváron hét évvel ezelőtt még működött az éjjeli menedék, de mára reggel 8 és este 6 óra között fogadják csak a rászorulókat. Mióta hidegebbre fordult az időjárás, több időt töltenek a melegedőben a rászorulók, mondta Szűcs Ádám, az intézmény koordinátora, szociális munkás. Naponta 23-24 ember látogat ide, a többségük ötven év körüli férfi, de vannak nők és akadnak fiatalok is. A melegedőben népkonyha is üzemel munkanapokon, így meleg ebéd mindenkinek jár, hétvégeken viszont csak meleg tea és zsíros kenyér jut. Sokan jönnek olyanok is a melegedőbe, akik ugyan nem hajléktalanok, de nehéz anyagi körülmények között élnek, ők enni, melegedni szeretnének. Aki bejön ide, fürödni, mosni is tud, illetve az egészségügyi ellátások igénybevételében is tudnak neki segíteni.

Pakson tíz körüli azoknak a száma, akik rendszeresen felkeresik a helyi melegedőt, ennél többen nem is férnének el, mondta Borbás László, a kistérségi szociális központ igazgatója. Reggel 8 órától másnap reggel 6 óráig lehetnek az épületben a rászorulók, vagyis van lehetőség arra is, hogy ott aludjanak. Ebédet ugyan nem biztosítanak, de a paksiak adományából naponta jut étel a rászorulóknak, zsíros kenyér és meleg tea pedig mindenkinek.

Minden menedékhelyen nagy szükség van takarókra, meleg ruhákra és a tartós élelmiszernek is örülnek a rászorulók, mondták az intézmények vezetői.