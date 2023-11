A Márton napi felvonulást a rossz idő ellenére is megtartották Szekszárdon több óvodában is. A Szent Rita Katolikus Óvodában a nagycsoportosok Szent Márton életét mutatták be a szülőknek, ebbe a kis- és középső csoportosok is bekapcsolódtak kicsi libáknak öltözve.

– Minden csoport a maga készítette mécsessel vonult fel az oviban a rossz idő miatt – tájékoztatta lapunkat Bognár Cecil Róbertné tagintézmény vezető. A felvonulás után a szülőknek zsíroskenyér partit szerveztünk, és mivel Szent Márton segítette a szegényeket és betegeket, ezért ebből az alkalomból egy tolnai kisfiúnak gyűjtöttünk adományt, hogy segítsük a gyógyulását.