A pandémia okozta három év szünet után a Tolna Vármegyei Kormányhivatal ismét megrendezte a „Jövőd Záloga” Pályaválasztási Kiállítást, amely segít a diákoknak eldönteni, hogy hol tanuljanak tovább. A három napon át tartó szakmai bemutatót Dr. Horváth Kálmán, Tolna vármegye főispánja nyitott meg. A rendezvényen huszonkét tanintézmény: imnázium, szakképzéssel foglalkozó szakiskola kiállítása ad tanácsokat – mondta – azoknak a hetedik, nyolcadik osztályba járóknak, akik még nem döntötték el, hol akarnak továbbtanulni.

Dr. Kublik Henrietta, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatási Főosztályának vezetője pedig arról szólt, hogy az élet egyik meghatározó pillanata a pályaválasztás, s a döntésben sokat segíthet az itt kapott információ.

A nagy hagyományokkal rendelkező, immár 22-ik ilyen szakmakóstolgatón, a jövő formálását könnyítő kiállításon az iskolák mellett részt vett a katasztrófavédelem, mentők, rendőrség, honvédség, a Paksi Atomerőmű, a kereskedelmi és iparkamara is, hogy bemutatókkal, információkkal segítse a pályaválasztást.

Némedi Ágnes, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályvezetője elmondta, ez a három napos bemutató mintegy összegezése, folytatása a korábban Dombóváron, Bonyhádon és Palánkon rendezett szakmai nyílt napoknak. Most megkeresték a vármegye valamennyi általános iskoláját, s ha az iskolák jelzik, a diákoknak megtérítik az utazás költségét.

A kiállítók nem csak a továbbtanulás irányait mutatták be, hanem azt is, hogy amellett milyen lehetőségeik vannak az ott tanulóknak. A gyönkiek legóból épített, telefonról irányítható robotokat mutattak be, a lengyeli iskola egy drónt hozott, mert az is fontos lesz jövőben a földeken. Bájos volt az egészségügyi szakiskola mesefigurája, egy boszorkánynak öltözött, csecsemőgondozónak készülő diáklány, aki pedig arról beszélt, hogy milyen fontos a kisgyerekeknek a mese.

Szerdán délután öttől egy pszichológus író tart előadást a Babits Kulturális Központban „Első lépés a siker felé” a címmel, amelyre regisztrálni lehet. A csütörtökig tartó kiállításon délelőtt 10-től délután 3-ig érdeklődhetnek a fiatalok a továbbtanulási lehetőségekről.